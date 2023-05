Tour d'Italie - Domenico Pozzovivo à son tour victime du Covid 19

L'Italien, 40 ans, vétéran de ce Tour d'Italie, a obtenu sept places dans le top 10 des grands tours au cours de sa carrière, dont six fois dans le Giro. Ses meilleurs résultats en Italie sont deux cinquièmes places en 2014 et 2018. Après neuf étapes, il occupait la 20e place à 5:38 du leader Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Après le champion du monde Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), les Italiens Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) et Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe), le Français Clément Russo (Arkéa-Samsic), le Colombien Rigobert Uran (EF Education-EasyPost), le Norvégien Sven Erik Byström (Intermarché-Circus-Wanty), Pozzovivo est le huitième coureur, d'une huitième équipe différente, à disparaître de la course après un contrôle positif au coronavirus. Les organisateurs du Tour d'Italie ont décidé lundi de renforcer les mesures sanitaires contre le Covid-19 en réintroduisant l'obligation de porter un masque buccal au contact des coureurs. (Belga)