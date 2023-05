Tour d'Italie - Une première journée en rose "dure" dans des conditions dantesques pour Geraint Thomas

Cette première sortie en rose n'était pas de tout repos pour le Britannique, vu les conditions dantesques. "J'ai quitté le pays de Galles à 20 ans justement pour éviter la pluie, je préfère le soleil", a-t-il souri en conférence de presse. "C'était une journée dure avec le froid. Au sommet de l'ascension, j'ai vu des coureurs s'arrêter pour se changer." Thomas estime que la météo "peut être un facteur à prendre en compte si cela continue ainsi." Le départ d'Evenepoel rabat les cartes dans ce Giro, reconnait Thomas. "Je m'attendais à un duel entre Remco et Roglic dont j'aurais essayé de tirer profit. Sans Remco, c'est différent. Mais il reste de bons coureurs, comme Primoz, Joao Almeida et d'autres. Aujourd'hui, nous avons vu les Bahrain-Victorious attaquer en descente. Il peut encore se passer beaucoup de choses, les écarts sont serrés. Nous sommes aussi plusieurs de l'équipe à être bien placés. Nous verrons d'ici vendredi et l'étape de montagne s'il y a des changements. En ce qui me concerne, la situation ne change pas, juste que j'ai le rose en plus." Thomas, 36 ans, pensait que le Giro 2020, qu'il a quitté après une chute, constituait sa dernière chance de repartir avec le maillot rose. "Mais il ne faut jamais dire jamais. Après ma victoire au Tour de France 2018 aussi, je me demandais si je serais encore compétitif pour le général. Je ne savais pas comment ma carrière évoluerait." Au nouveau classement, Thomas devance de 2 secondes Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et de 5 son équipier Tao Geoghegan Hart. Joao Almeida (UAE Team Emirates) suit à 22 secondes, devant Andreas Leknessund (DSM), cinquième à 35 secondes. (Belga)