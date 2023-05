Assises Brabant wallon - Des explications des experts sur les manœuvres de strangulation avouées par les accusés

Cette question est importante parce que Fabien Lombaerts est désormais en aveux d'avoir entranglé seul un des SDF, tandis que pour deux autres, il affirme qu'après avoir serré la ceinture autour de leur cou durant environ cinq minutes, il a cédé le relais à René De Staerke. Ce que ce dernier nie catégoriquement, affirmant qu'il n'a pas touché aux ceintures qui ont servi pour ces étranglements. Un des légistes a précisé que dans ce type de strangulation, des lésions cérébrales pratiquement irréversibles apparaissent après trois minutes environ, et à moins de disposer d'un matériel de réanimation, il est impossible de faire revenir la victime à la vie après cinq minutes de pression continue empêchant le sang d'irriguer le cerveau. La perte de conscience peut intervenir après une vingtaine de secondes mais le temps qu'elle se produise, la victime souffre et se sent mourir. Cependant, si la victime se débat et que du sang peut parvenir à certains moments au cerveau, ces manœuvres de strangulation peuvent durer plus longtemps. Alors que Fabien De Staerke affirme qu'une des victimes avait accepté sa mort et ne s'est pas débattue, le légiste a douté qu'une personne consciente puisse se laisser étrangler sans réagir. Vendredi, la cour entendra notamment le psychologue et le psychiatre qui ont examiné les deux accusés. (Belga)