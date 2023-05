Bpost - Le PS veut ramener un commissaire de gouvernement au sein de Bpost

"Il faut un État fort et un moyen de contrôle", a-t-il fait valoir. "Mais le précédent gouvernement (sans le PS, ndlr) a supprimé le commissaire de gouvernement sur l'entreprise publique. Sous l'impulsion de M. De Croo (devenu depuis lors Premier ministre de la Vivaldi), on a supprimé les outils de contrôle à Bpost. Nous sommes favorables à rétablir le commissaire de gouvernement". Le député a cependant admis qu'il n'y avait "pas de consensus" en ce sens au sein de la coalition actuelle. Sous la coalition suédoise, M. De Croo (Open Vld) avait fait adopter des réformes de la gouvernance des entreprises publiques, notamment la suppression du commissaire du gouvernement. Il s'était félicité d'avoir créé une distinction plus nette entre l'État et l'entreprise. Interrogé à ce sujet jeudi dernier à la Chambre, le Premier ministre avait indiqué que le gouvernement ferait "une analyse globale." Sur LN24, Jean-Marc Delizée a aussi défendu le travail d'Audrey Hanard. La présidente du conseil d'administration de Bpost a été proposée par le PS. "Elle fait le job", a défendu le député fédéral, rappelant qu'elle était à l'origine de l'audit interne au sein de l'entreprise postale. (Belga)