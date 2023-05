Bruxelles renforce son dispositif de lutte contre la discrimination à l'embauche

Le parlement bruxellois a donné son feu vert mercredi à une large majorité à un projet d'ordonnance porté par le ministre de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI). Ce texte vise à simplifier la mise en œuvre de ces tests pour renforcer cette lutte. Une première ordonnance de 2017 s'est révélée peu utilisable dans la pratique. La nouvelle ordonnance propose des tests plus simples et plus proactifs; un "testing" sur place; un renforcement de la protection des inspecteurs; et une collaboration accrue avec Actiris. Etant donné que depuis 2017, le Fédéral a lui aussi légiféré en la matière la nouvelle ordonnance ne peut être appliquée que dans les matières touchant aux compétences de la Région. Mais la liste est néanmoins relativement longue. La Région pourra intervenir auprès des employeurs s'adressant à Actiris pour engager un travailleur, les employeurs de l'économie sociale, de la Fonction publique régionale ou locale, des titres-services, de l'intérim. Cela concerne aussi ceux qui engagent ou refusent d'engager un travailleur soumis à un permis de travail, ceux qui souhaitent engager un travailleur via une aide à l'emploi, les Agences Locales pour l'Emploi,... Cette limite de compétence "peut paraître une mauvaise nouvelle. Mais j'en retire la volonté partagée avec le Fédéral de construire un échange d'informations et des protocoles d'accord entre services régionaux et fédéraux de l'inspection, ainsi que la volonté avec le ministre fédéral de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) de conclure un accord de coopération pour pouvoir lutter main dans la main contre les discriminations sur base du plus grand nombre de signalements existants", a nuancé Bernard Clerfayt. (Belga)