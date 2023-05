Challenger Pro League - Deinze se sépare de quatre joueurs en fin de contrat et met fin à deux prêts

De Looze, 24 ans, avait rejoint Deinze en 2019 avec qui il avait connu la montée en Challenger Pro League dès sa première saison. Au total, il a joué 40 rencontres pour le club flandrien qui l'avait prêté à Knokke en Nationale 1 cette saison. Dansoko, 27 ans, est lui arrivé en 2020 en provenance de La Louvière et a compilé 16 buts et 5 assists en 72 rencontres. Bizimana, 26 ans, a lui joué 16 rencontres en l'espace de deux saisons pour Deinze. Fuakala, 22 ans, n'a lui pas été prolongé après un prêt aux Francs Borains, promus en Challenger Pro League la saison prochaine. Prêtés respectivement par Leganes et Urawa Reds, William De Camargo et Yuta Miyamoto voient eux leur prêt prendre fin. Les deux joueurs n'ont disputé que deux rencontres chacun pour le club flandrien. Deinze a terminé la saison de Challenger Pro League à la 8e place avant d'assurer son maintien lors des Relegation Playoffs. (Belga)