Challenger Pro League - Tristan Degreef prolonge son contrat auprès d'Anderlecht et jouera pour les Futures

Degreef était arrivé dans l'académie anderlechtoise en 2014, alors qu'il évoluait en U10. Il a ensuite fait son chemin à travers les classes d'âge de Neerpede, avant de signer son premier contrat professionnel en 2021. Cette saison, il a découvert le football professionnel chez les RSCA Futures, l'équipe U23 d'Anderlecht qui évolue en Challenger Pro League. Degreef a disputé huit rencontres en D1B, dont les trois dernières des Promotion Playoffs et le match perdu contre le champion, le RWDM (1-0), samedi. Il avait donné une passe décisive dans la défaite des siens face à Beveren (4-1), en décembre 2022. Le milieu de terrain repositionné ailier est loué par son club pour "ses qualités de dribble et sa capacité à marquer des buts et délivrer des assists." Le directeur sportif du club, Jesper Fredberg, s'est réjoui de la prolongation de son jeune joueur. "Tristan est un profil très intéressant. Il possède des qualités techniques. C'est un joueur intelligent et il est tout simplement agréable à regarder. Tristan n'a que 18 ans mais il a bien digéré ses premiers pas dans le football professionnel. Il sera donc un atout important pour nos RSCA Futures la saison prochaine". (Belga)