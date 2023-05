Championship - Luton atteint la finale des playoffs de Championship aux dépens de Sunderland

Luton Town connaîtra mercredi l'identité de son adversaire en finale. Le 27 mai, à Wembley, les Hatters retrouveront Middlesbrough ou Coventry City pour se disputer sur une seule rencontre une place dans l'élite du football anglais, la Premier League. Les deux équipes disputeront mercredi à Boro le match retour de leur confrontation après un match nul à l'aller (0-0). Le club de Burnley dirigé par Vincent Kompany et Sheffield United ont d'ores et déjà leur ticket pour la première division. Les deux équipes ont terminé aux première et deuxième place de Championship, tandis que les quatre suivantes se disputent un tour final pour déterminer le troisième club promu. (Belga)