Euronav tient son assemblée générale sans CEO et nomme de nouveaux administrateurs

Malgré les bons chiffres enregistrés par l'entreprise, Euronav navigue en eaux troubles depuis plus d'un an en raison du bras de fer entre les deux principaux actionnaires d'Euronav: le CEO du concurrent norvégien Frontline, John Frederiksen (qui détient 26,46% d'Euronav), et la famille fondatrice Saverys (24,99% via CMB). John Frederiksen souhaitait initialement fusionner sa société avec Euronav afin de devenir le leader du marché des pétroliers, mais la famille Saverys a bloqué l'opération en raison d'une vision différente de l'avenir de l'entreprise. Mardi, le CEO Hugo De Stoop a annoncé quitter Euronav avec effet immédiat, de commun accord avec le conseil de surveillance. Il demeure toutefois conseiller de la société jusqu'à la nomination d'un successeur. En attendant, la directrice financière Lieve Logghe assure la fonction de CEO ad intérim. Elle doit assurer la stabilité du navire dans les mois à venir. "Donnez-nous le temps de définir une stratégie", a-t-elle demandé mercredi aux actionnaires, parmi lesquels beaucoup approuvaient le projet de fusion. Aucun profil n'a encore été trouvé pour assurer le rôle de CEO. "Nous devons maintenant voir quelle direction nous voulons prendre", a ajouté Lieve Logghe. "Mais nous sommes convaincus que le secteur est dans une bonne période et nous sommes prêts à générer des flux de trésorerie." Il est prévu que le nouveau CEO soit nommé dans quelques mois. Euronav a enregistré un bénéfice net d'environ 202 millions de dollars l'an dernier. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (ebitda) a totalisé 421 millions de dollars. (Belga)