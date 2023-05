F1 - GP d'Emilie-Romagne - La Formule 1 annule le GP d'Emilie-Romagne à cause des inondations dans la région

"Après des discussions entre la Formule 1, le président de la FIA, les autorités compétentes, le président de la fédération italienne de l'automobile, le président de l'Emilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été prise de ne pas organiser le Grand Prix ce week-end à Imola", a écrit la Formule 1 dans un communiqué. "La décision a été prise car il n'est pas possible d'organiser l'événement de manière sûre pour nos fans, les équipes et notre personnel. C'est ce qu'il y a de plus juste et plus responsable à faire vu la situation à laquelle les villes de la région doivent faire face. Ce ne serait pas juste de rajouter de la pression sur les autorités locales et les services de secours en cette période difficile", peut-on encore lire dans le communiqué. Depuis quelques jours, le nord de l'Italie est touché par des inondations. Mardi, la rivière Santerno était sortie de son lit à la mi-journée et toutes les personnes présentes sur le circuit d'Imola avaient dû évacuer le site. Le ministre italien de la Protection civile Nello Musumeci a annoncé que cinq personnes sont décédées à cause des inondations dans la région. Selon les autorités locales, quatorze rivières ont débordé dans la nuit de mardi à mercredi et des dizaines de communes sont touchées. "La Formule 1 veut envoyer ses pensées aux personnes et aux communautés touchées par les récents événements en Emilie-Romagne. Nous voulons aussi rendre hommage au travail des services de secours qui font leur possible pour aider les personnes dans le besoin." (Belga)