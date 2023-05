Fusion de Bastogne et de Bertogne: "une excellente nouvelle", se félicitent les 2 communes

Grâce à cette fusion, la nouvelle commune - qui portera le nom de Bastogne - obtiendra plus de 10 millions d'euros de capacité d'investissement (répartis sur six exercices budgétaires entre 2025 et 2030) pour soutenir et développer de nombreux projets en matière d'enseignement, d'emploi, d'éducation, de culture, de santé, de sécurité, de rénovation de voirie, de propreté, ont-elles rappelé. La fusion permettra également à la nouvelle entité de réduire le nombre de ses mandats, soit une économie de 750.000 euros, et de recevoir davantage de moyens du Fonds des communes dès 2025. Elle améliorera en outre le pouvoir d'achat des citoyens de Bastogne et de Bertogne, avec notamment une taxe déchets allégée pour les Bertognards et un taux de taxe additionnelle sur l'impôt des personnes physiques (IPP) qui baissera de 7,5 à 7% pour les Bastognards. "Cette union s'inscrit pleinement dans la continuité des synergies déjà existantes depuis plusieurs années entre les deux communes amies", ont enfin souligné les bourgmestres des deux communes, Benoît Lutgen et Jean-Marc Franco. (Belga)