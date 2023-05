FWB: 43% des futurs médecins devront s'orienter vers la médecine générale cette année

Pour lutter contrela pénurie de praticiens, 43% au minimum des étudiants qui finissent leur master en médecine cette année devront ainsi s'orienter vers la spécialisation en médecine générale -avec un nombre minimum absolu de 306 étudiants. "Nous avons d'ores et déjà demandé que soit étudiée la possibilité de porter le sous-quota de médecins généralistes à 50% du total d'étudiants diplômés pour l'année académique 2023-2024", a commenté mercredi le ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR). Autre nouveauté : des sous-quotas sont également définis dorénavant dans d'autres spécialités. Quinze jeunes médecins au moins devront s'orienter vers la gériatrie, six vers la biologie clinique et cinq vers l'anatomopathologie. Depuis la 6e réforme de l'État, la compétence relative à la fixation des sous-quotas a été transférée aux Communautés, de sorte que, à l'intérieur du quota arrêté par l'autorité fédérale, elles puissent planifier l'accès aux différentes spécialités. (Belga)