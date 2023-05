Incendie dans un hangar avec 200 perroquets et une vingtaine de poules à Liège

Le feu s'est propagé vers 02h15 mercredi matin dans un hangar situé rue de Tilff à Angleur, à hauteur du numéro 203. Quelque 200 perroquets et une vingtaine de poules se trouvaient dans cet entrepôt, situé à l'arrière d'une habitation et difficile d'accès pour les hommes du feu. Par mesure de précaution, la famille de la maison d'à côté a été évacuée. Les pompiers sont intervenus avec notamment trois citernes, deux autopompes, mais aussi avec l'aide de la protection civile. Il n'y a pas de blessé humain et le feu ne s'est pas propagé aux habitations voisines. Selon la police de Liège, il y a cependant "peu de chances" que les animaux aient survécu dans cet entrepôt qui a brûlé durant plusieurs heures. Mercredi vers 06h30, l'incendie était maitrisé mais l'intervention n'était pas encore terminée. Une trentaine d'hommes du feu étaient toujours sur place. Mercredi matin, la rue de Tilff était toujours fermée à la circulation dans les deux sens pour permettre aux services de secours de travailler. Des déviations ont été mises en place, dans le sens Angleur vers Tilff, à hauteur de la rue de Clérembault et, dans le sens Tilff vers Angleur, à hauteur de la rue de Streupas. (Belga)