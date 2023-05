Incendie d'un hangar avec 200 perroquets à Liège, le propriétaire interpellé

Le feu s'est propagé vers 02h15 mercredi matin dans un hangar situé rue de Tilff à Angleur. Quelque 200 perroquets et une vingtaine de poules se trouvaient dans cet entrepôt, situé à l'arrière d'une habitation et difficile d'accès pour les hommes du feu. Il n'y a pas de blessé humain et le feu ne s'est pas propagé aux habitations voisines. "Visiblement, il détenait des animaux protégés," précise Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi de Liège. Le parquet de Liège s'est rendu sur place et plusieurs autres types d'animaux ont été découverts, dont un serval et un chien de prairie. Le propriétaire a été interpellé et l'enquête se poursuit. Mercredi après-midi, les enquêteurs et les pompiers étaient toujours sur place. La rue de Tilff était toujours fermée à la circulation dans les deux sens pour permettre aux services de secours de travailler. Des déviations ont été mises en place, dans le sens Angleur vers Tilff, à hauteur de la rue de Clérembault et, dans le sens Tilff vers Angleur, à hauteur de la rue de Streupas. (Belga)