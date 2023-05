Invasion de l'Ukraine - Un système de défense antiaérienne Patriot endommagé en Ukraine

"Le système Patriot reste opérationnel", a déclaré à l'AFP ce responsable de la défense, en précisant que l'évaluation des dommages provoqués par un projectile non identifié tombé à proximité se poursuivait. Mardi, l'armée russe avait assuré avoir détruit un système de défense Patriot à la suite d'une "frappe de haute précision" effectuée "par un missile hypersonique +Kinjal+". L'Ukraine a balayé mercredi ces affirmations de Moscou, en soulignant que le système avancé de missile d'interception anti-aérienne, combiné à l'un des radars les plus performants du monde, fonctionnait et était "en service". "Ne vous inquiétez pas, tout va bien avec le Patriot", avait indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouri Ignat. (Belga)