La franchise belge de Pitaya déclarée en faillite

Le conseil d'administration d'Alpha Thaï Belux, qui détient la master franchise en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, avait fait aveu de faillite fin avril. Le tribunal a confirmé le dépôt de bilan et désigné un curateur, à charge pour ce dernier de sauver un maximum d'actifs. Lancée lors de la première année de la pandémie, en 2020, la chaîne de cuisine thaï, qui espérait ouvrir 70 restaurants au Benelux d'ici 2027, n'aura pu en ouvrir que 10 (9 en Belgique, un au Grand-Duché). Elle employait une cinquantaine de personnes. Les avocats des obligataires rassemblés par la plateforme de crowdlending BeeBonds devraient prendre contact avec le curateur dans les prochains jours, ajoute L'Echo. Pour rappel, plus de 250 obligataires ont apporté au total 1,4 million d'euros de crédits au projet. Il paraît peu probable qu'ils puissent récupérer leur mise. (Belga)