La fusion de Bastogne et de Bertogne définitivement approuvée par le parlement wallon

Cette fusion, qui a déjà obtenu le feu vert du gouvernement régional le 17 mars dernier, sera effective le 2 décembre 2024, lors de l'installation du conseil communal de la nouvelle commune après le scrutin prévu en octobre. Cette dernière conservera le nom de Bastogne et sera autorisée à porter le nom de Ville. Bastogne et Bertogne sont les deux seules communes wallonnes à s'être officiellement inscrites, non sans résistance, dans ce processus de fusion à la suite du décret encadrant les fusions volontaires. Ce manque patent d'enthousiasme a conduit plusieurs députés, tant de la majorité que de l'opposition, à pointer la nécessité de réfléchir aux mécanismes de démocratie participative et de disposer, à l'avenir, de textes mieux adaptés. "Quand on fait de la participation citoyenne, il faut le faire sérieusement. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'ici, ça n'a pas été le cas. Il y a de nombreuses leçons à en tirer pour des organisations futures plus apaisées", a ainsi souligné le député Ecolo Rodrigue Demeuse. "Toute fusion de commune est une question difficile parce qu'elle parle à l'affect . Il n'y a pas de processus idéal mais si je propose ce décret, c'est que les règles que l'on a collectivement mises en place ont été respectées et que les deux entités ont jugé que la fusion était positive pour elles", a de son côté défendu le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS). (Belga)