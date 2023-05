Le bilan des inondations en Italie grimpe à huit morts

"Malheureusement le nombre de victimes est grimpé à huit", a déclaré devant la presse Irene Priolo, vice-présidente de la région, tandis que le président Stefano Bonaccini a évoqué "plusieurs disparus". Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d'abondantes précipitations et beaucoup d'habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons, tandis que de nombreuses routes locales étaient impraticables. Selon le ministre de la Protection civile Nello Musumeci, 50.000 personnes sont privées d'électricité. "Si nous avions conçu un réseau de distribution de l'eau de pluie capable d'absorber 1.000 millimètres en 12 mois, nous devons penser maintenant à un système qui devra absorber 500 millimètres en 48 heures", a-t-il commenté. "Rien ne sera plus comme avant car ce processus de tropicalisation qui monte de l'Afrique implique aussi l'Italie", a ajouté M. Musumeci. Les services d'urgence ont évacué des milliers de personnes, secourant enfants et personnes âgées à dos d'homme, à bord de canots pneumatiques ou par hélicoptère. (Belga)