Le Comité de direction de l'Union belge dénonce la gestion de Paul Van den Bulck

Dans leur lettre, les membres du Comité de direction reprochent à Van den Bulck d'être trop présent dans sa gestion et de se mêler de tout. Avec cette lettre, le Comité de direction, dont deux membres sont actuellement en congé maladie, demande "un retour à la normale et à des conditions de travail plus épanouissantes", a écrit le journal Le Soir. Le Soir rapporte également qu'une réunion du Conseil d'administration est prévue ce mercredi matin et qu'un vote pourrait avoir lieu. Une majorité de cinq voix contre quatre serait suffisante pour écarter Van den Bulck jusqu'à l'Assemblée générale du 22 juin qui devrait alors décider de la destitution du président de la fédération. (Belga)