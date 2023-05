Le Parlement bruxellois célèbre la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie

Le Président du Parlement, Rachid Madrane, et Sylvie Aerts, de la Rainbow House, ont hissé ensemble le drapeau arc-en-ciel, synonyme de diversité et de tolérance. "Les parlements sont parmi les lieux où nous construisons le cadre du vivre-ensemble. Nous restons extrêmement attentifs à faire de notre Région une région fière de sa diversité, une Région où l'on peut s'aimer sans se cacher, en toute sécurité. Les questions qui touchent à l'identité sexuelle et de genre polarisent de plus en plus: il faut continuer à briser les tabous, à déconstruire les préjugés et à faire barrage à la haine", a commenté Rachid Madrane, dans un communiqué. (Belga)