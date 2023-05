Le supérieur non-universitaire aura deux semaines de congés en commun avec l'obligatoire

Les membres du personnel de ces établissements auront ainsi une semaine de congés lors de la deuxième semaine du congé de détente (Carnaval) prévu dans l'enseignement obligatoire. Il en sera de même lors de la première semaine du congé de printemps (Pâques). Cette modification ne concerne pas les universités qui sont autonomes dans l'organisation des congés et des suspensions d'activités d'apprentissage. Ces changements de calendrier ne seront toutefois d'application que pour l'année seulement. L'académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) est en effet actuellement en pleine réflexion sur une nouvelle organisation du calendrier académique, notamment pour mieux coller à celui à présent appliqué dans l'enseignement obligatoire. Une solution est attendue dans les mois qui viennent seulement. Depuis la dernière rentrée scolaire, de nouveaux rythmes sont appliqués dans les écoles fondamentales et secondaires de la FWB afin d'alterner 7 semaines de cours avec 2 semaines de congés. Cette réforme a eu pour effet de décaler le calendrier des vacances avec celui appliqué dans l'enseignement supérieur. Conséquence: de nombreux enseignants du supérieur n'ont pas eu cette année toutes leurs vacances en même temps que leurs enfants encore scolarisés. (Belga)