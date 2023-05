Ligue des Champions - Manchester City veut faire tomber le Real Madrid et atteindre sa deuxième finale

Deux ans après la première finale de son histoire, Manchester City a bien l'intention de retrouver le sommet du football européen et de triompher, cette fois, après avoir été battu à la surprise générale par Chelsea en 2021. Pep Guardiola et ses Skyblues, emmenés par Kevin De Bruyne et Erling Haaland, déploient depuis plusieurs mois une forme étincelante: ils n'ont pas perdu un match depuis le 5 février, à Tottenham (18 victoires et 4 nuls). Sans un exploit de Vinicius au match aller, les champions d'Angleterre auraient sans doute gagné au stade Bernabeu. Cette année, ils sont encore en mesure de réaliser le triplé historique que seul Manchester United a réussi, en 1999: championnat, FA Cup, Ligue des Champions. City aurait cependant tort de sous-estimer les tenants du titre et leur expérience de ces rencontres au sommet sans pareille. Les Merengues de Carlo Ancelotti ne sont jamais plus redoutables que lorsqu'ils peuvent contrer un adversaire qui tente de tromper l'excellent Thibaut Courtois et sa défense. Ils l'ont encore démontré au match aller et il y a douze mois face à ce même Manchester City, là encore en demi-finales. Le Real rêve de décrocher une 15e C1, l'ancienne Coupe des clubs des champions, après ce qui serait sa 18e finale. Avec la génération des Modric, Benzema et Kroos qui arrive au bout de son brillant parcours, un nouveau triomphe ferait ainsi oublier la défaite en championnat cette saison. (Belga)