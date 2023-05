Loïc Nottet, Mentissa et Pierre de Maere au NRJ Music Tour le 11 juin

Ils ne seront pas les seuls Belges à se produire ce soir-là, puisque les rappeurs Hamza et Fresh ainsi que Ben'do seront présents. A leurs côtés, on retrouvera des artistes qui connaissent bien la Belgique, pour y avoir notamment été coachs dans The Voice, à savoir Mosimann, Vitaa et Black M. Hatik, Keen'V, Aime Simone et Bianca Costa complètent l'affiche de l'événement. Le show, gratuit pour les 6.000 premières personnes à s'y inscrire sur nrj.be le 26 mai, sera présenté par Julie Taton. (Belga)