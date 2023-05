L'ONG Gaine de vie a planté plus de 50 millions d'arbres en Afrique

L'association annonce avoir créé 32 nouvelles pépinières en 2022; pour un total de 411 depuis sa création. Elle est en outre désormais active dans deux nouveaux pays: en République démocratique du Congo et au Burkina Faso, qui viennent s'ajouter à Madagascar, au Bénin, au Togo, au Cameroun et au Ghana où elle œuvrait déjà. Depuis sa création en 2009, Graine de vie a planté plus de 50 millions d'arbres. (Belga)