Météo - Une journée sous le signe des éclaircies, avec le risque d'une averse locale

Les maxima oscilleront entre 11 et 13 degrés en Ardenne ou à la mer et entre 15 et 16 degrés ailleurs. Le vent deviendra modéré de secteur nord. Ce soir, le ciel sera d'abord peu nuageux à serein. Durant la nuit, des voiles d'altitude et des nuages moyens dériveront depuis le littoral et s'étendront progressivement vers l'est, mais le temps restera sec. Les minima oscilleront autour de 0 degré en Hautes- Fagnes, entre 2 et 5 degrés sur le centre et autour de 8 degrés au littoral. Jeudi, le temps restera sec avec des éclaircies et des périodes plus nuageuses. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 14, voire 15 degrés localement ailleurs. Le vent sera généralement modéré. Vendredi aussi, éclaircies et périodes nuageuses se partageront le ciel, avec des maxima entre 14 et 18 degrés. Il fera plus doux ce week-end. Dimanche, l'IRM s'attend à une augmentation du risque de pluies ou d'averses orageuses. Les maxima avoisineront les 20 degrés voire un peu plus. A la Côte, le risque de précipitations sera plus faible et le temps plus ensoleillé. Il y fera aussi plus frais, avec 15 degrés. (Belga)