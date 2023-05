Mina Libeer opérée au genou droit, mais "les championnats d'Europe ne sont pas en danger"

"J'ai dû subir une intervention chirurgicale », a confirmé Mina Libeer à l'Agence BELGA. "Je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, car cela n'a pas été une période facile. On ne veut jamais manquer un rendez-vous comme un championnat du monde. Et puis, cela ne regarde pas les autres. Heureusement, je ne me trouve pas dans la situation d'un footballeur. Je ne suis d'ailleurs pas immobilisée. J'ai même déjà pu enfiler à nouveau mon kimono et faire un peu de kumikata. De manière assez statique, bien sûr, mais cela m'a fait un bien fou. Je peux également pratiquer le vélo. Bref, je suis déjà active et c'est encourageant". Médaillée de bronze au Grand Chelem de Tel Aviv en février dernier, Mina Libeer ne sait toutefois pas encore quand elle pourra combattre à nouveau cette année. "J'espère que je serai prête pour participer aux Masters à Budapest, début août", a ajouté la numéro 16 mondiale, "mais ce n'est pas une garantie. Tout dépendra de la manière dont ma revalidation évoluera. En revanche, les championnats d'Europe (du 3 au 5 novembre à Montpellier) ne sont pas en danger. Cela, c'est certain. Et c'est une belle perspective. L'avantage que l'on a en judo, c'est que les saisons sont très chargées. Il y a donc toujours un événement vers lequel on peut se tourner". (Belga)