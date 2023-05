Moins de traversées de la frontière sud depuis la révision des règles migratoires aux USA

La police aux frontières a recensé moins de 4.000 appréhensions et expulsions de migrants sur chacun des deux derniers jours, a précisé Blas Nunez Neto, du ministère de la Sécurité intérieure. Il y en avait, selon lui, 10.100 par jour durant la semaine qui a précédé la levée du "Titre 42", une mesure adoptée pendant la pandémie pour verrouiller le pays. Cette politique a été remplacée vendredi par un nouveau système, avec notamment des restrictions au droit d'asile. Les autorités cherchaient à réduire le nombre de migrants tentant d'entrer dans le pays depuis le Mexique - souvent plus de 200.000 par mois l'an dernier -, qui vaut au président Joe Biden d'intenses critiques de la part des républicains. Les nouvelles règles paraissent donc remplir leur rôle dissuasif, a jugé Blas Nunez Neto. L'arrivée de migrants venus d'Amérique du Sud et centrale vers la frontière américano-mexicaine semble aussi se ralentir, a ajouté le responsable. L'application "CBP One", conçue pour centraliser les demandes de rendez-vous avec l'immigration américaine, en a reçu des "dizaines de milliers", et plus de 5.000 ont été "traitées" depuis le 12 août, a-t-il dit. Blas Nunez Neto a toutefois rappelé qu'il était "trop tôt pour tirer des conclusions définitives de ces premières indications". (Belga)