Prague annule des anciens accords donnant à Moscou l'usage gratuit de terrains

"Le gouvernement a annulé les accords de l'ère communiste sur la base desquels le gouvernement russe utilisait gratuitement des dizaines de parcelles de terrain en République tchèque", a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky dans un tweet. Il a ajouté que ce système serait remplacé par "des contrats de location, pour empêcher un enrichissement injustifié", dans une allusion à l'utilisation à des fins commerciales et non pas diplomatiques de ces terrains. L'agence de presse tchèque CTK a précisé que cette décision concernait 59 terrains et biens immobiliers, dont des immeubles proches de l'ambassade de Russie à Prague, mais pas l'ambassade elle-même. Les autres propriétés concernées sont dans les ville de Brno et de Karlovy Vary, ville thermale prisée des investisseurs russes jusqu'à la guerre en Ukraine. La Tchécoslovaquie communiste avait mis en place ces accords de cession gratuite de terrains à l'URSS dans les années 1970 et 1980. Des accords qui n'ont pas changé à la chute de l'URSS en 1991, et dont la Russie continuait de bénéficier. Les relations entre Prague et Moscou se sont détériorées depuis le déclenchement par Moscou de la guerre en Ukraine. Le gouvernement tchèque a donné en avril son feu vert à un accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis afin de renforcer la sécurité de la République tchèque. L'accord facilite un éventuel séjour de militaires américains dans ce pays membre de l'Otan depuis 1999. (Belga)