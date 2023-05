Premier League - L'attaquant de Brentford Ivan Toney suspendu huit mois pour infraction aux paris sportifs

Toney, 27 ans, a été inculpé il y a quelques mois par l'Association anglaise de football pour de fréquentes infractions aux règles liées aux paris sportifs. L'attaquant a été accusé d'un total de 262 violations de la règle E8 de la FA (qui concerne les paris sportifs) entre le 25 février 2017 et le 23 janvier 2021. Plus tôt ce mois-ci, l'Anglais a également plaidé coupable pour la majorité de ces violations. Toney, qui a récemment fait ses débuts en équipe nationale, recevra une suspension de huit mois à titre de sanction, ce qui signifie qu'il ne sera pas autorisé à jouer au football ou participer à des activités liées au football jusqu'au 16 janvier 2024. Les quatre derniers mois de sa suspension, il est autorisé à s'entraîner à nouveau avec son club, Brentford. Il devra également s'acquitter d'une amende de 50.000 euros. Le club de Brentford n'a pas voulu s'étendre sur la décision de la FA. "Le Brentford FC attend actuellement la publication des motifs écrits de la Commission de régulation indépendante. Nous les examinerons avant d'envisager d'éventuelles prochaines étapes", a déclaré le club dans un communiqué sur son site Internet. Ivan Toney était l'un des principaux artisans de la belle saison des "Bees" en Premier League. En 33 matchs de championnat, il a marqué à vingt reprises et délivré quatre passes décisives. (Belga)