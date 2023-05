Procès des attentats à Bruxelles - La famille d'Ali El Haddad Asufi le décrit comme un homme incapable de faire du mal

"C'est quelqu'un d'altruiste qui adore les gens et la vie", a déclaré sa sœur ainée. "Il n'aurait jamais cautionné ça (les attentats à Bruxelles, NDLR). J'étais moi-même dans les transports en commun ce jour-là." Les proches d'Ali El Haddad Asufi ont déclaré qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur frère était accusé dans ce procès. Ils ont décrit un homme très proche de leur maman, laquelle n'a pas pu venir témoigner en raison de son état de santé fragile, et qui n'était pas un islamiste radical. "C'est quelqu'un qui est social, qui va vers les gens, qui discute... donc non, il n'était pas radicalisé. Cette histoire n'a aucun sens", a décrit la fratrie. Celle-ci a affirmé n'avoir appris qu'après les attentats qu'Ali était proche de certains auteurs suspectés des attaques. Elle a encore précisé n'avoir rien remarqué dans le comportement de leur frère les jours qui ont précédé les attentats, indiquant qu'il était "tout à fait normal". Selon les témoins de moralité, tout ce à quoi aspire Ali El Haddad Asufi aujourd'hui est d'être innocenté, de terminer de purger la peine de 10 ans de prison dont il a écopé dans le cadre du procès des attentats à Paris, puis de se marier, de fonder une famille et de travailler. "Il a encore de l'espoir", ont-ils affirmé. (Belga)