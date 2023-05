Procès des attentats à Bruxelles - L'ex-fiancée de Mohamed Abrini, malade, n'est pas venue témoigner

Mohamed Abrini et la témoin étaient en couple depuis 2007 et devaient se marier en février 2016. L'accusé a toutefois disparu de la circulation le soir des attentats de Paris. Le 31 mars 2016, alors qu'il avait pris la fuite après les attentats en Belgique, il a rencontré son ex-fiancée dans un parc par le truchement d'une tierce personne. Celle-ci lui aurait alors enjoint de se rendre à la police. L'homme au chapeau préférerait d'ailleurs ne pas voir son ex-fiancée venir témoigner, a-t-il répondu à une question de la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart. "Elle a traversé des choses très difficiles. Je sais qu'elle ne va pas bien mentalement. C'est compliqué. Nous avions prévu de nous marier et son monde s'est effondré", a expliqué Mohamed Abrini avant d'ajouter que son ex-fiancée s'était mariée par la suite et que son mari était décédé. "Elle est déprimée et a beaucoup de problèmes de santé." L'accusé a également dit savoir pourquoi le ministère public voulait l'entendre. "Pour les messages. Vous pouvez en parler, mais je ne pense pas que son témoignage changera quoi que ce soit." L'homme semble faire ainsi référence aux messages qu'il lui a adressés en 2014 et dans lesquels il se radicalise de plus en plus, selon l'acte d'accusation. (Belga)