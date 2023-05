Taïwan: la Britannique Liz Truss demande plus de fermeté envers Pékin

En visite pour cinq jours à Taïwan, elle lui a reproché ainsi qu'aux autres gouvernements occidentaux d'"essayer de s'accrocher à l'idée de pouvoir coopérer avec la Chine sur des sujets comme le changement climatique, comme si tout allait bien (en Chine)". La conservatrice lui a demandé de respecter sa promesse de campagne et de qualifier Pékin de "menace" stratégique pour le Royaume-Uni. Elle l'a aussi appelé à fermer "immédiatement" les succursales de l'Institut Confucius au Royaume-Uni, contrôlées par la Chine, et les remplacer par des centres culturels dirigés par des personnes originaires de Hong Kong et Taïwan. "Certains affirment qu'ils ne veulent pas s'engager dans une autre Guerre froide. Mais nous ne sommes pas dans la position de faire ce choix. Parce que la Chine s'est déjà lancée dans une bataille pour l'autosuffisance, que nous souhaitions ou non nous libérer de son économie", a affirmé Liz Truss devant la Prospect Foundation à Taipei. Elle a ajouté, lors d'une conférence de presse, qu'il était "absolument clair" que le président chinois Xi Jinping "ambitionne de prendre Taïwan". "Nous ne savons pas exactement quand cela pourrait arriver et nous ne savons pas comment", a-t-elle poursuivi, "tout ce que nous pouvons faire c'est nous assurer que Taïwan est aussi protégé que possible". Pékin considère Taïwan, 23 millions d'habitants, comme une province qu'il n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. (Belga)