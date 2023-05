Taïwan: le parti pro-Pékin a désigné son candidat en vue de la présidentielle

L'élection de janvier 2024 est considérée comme un référendum sur la manière dont la présidente Tsai-Ing-wen gère les relations entre l'île autonome de Taïwan et la Chine, qui se sont détériorées au cours de son mandat. Mme Tsai n'accepte pas les revendications de la Chine selon laquelle Taïwan fait partie de son territoire. Au cours des deux mandats de la présidente sortante, la Chine a intensifié la pression militaire et diplomatique sur l'île. Le Kuomintang (KMT) est en revanche traditionnellement favorable à des liens plus étroits avec la Chine. Ancien chef de la police, M. Hou, 65 ans, est depuis 2018 le maire de la municipalité de Nouveau Taipei, la plus grande circonscription de Taïwan avec environ quatre millions d'habitants. Il est entré en politique en 2010 en devenant le premier adjoint du maire de l'époque, d'Eric Chu, actuel président du KMT. Interrogé sur sa position sur la Chine lors d'une récente session du conseil municipal, M. Hou a déclaré qu'il s'opposait à l'indépendance de Taïwan et au modèle "un pays, deux systèmes", utilisé à Hong Kong. La Chine a proposé le modèle "un pays, deux systèmes" pour Taïwan également, mais une majorité de Taïwanais l'ont rejeté, surtout après la répression des libertés politiques à Hong Kong par Pékin. Le KMT a choisi M. Hou au détriment du fondateur du géant technologique Foxconn, Terry Gou. M. Hou affrontera aux élections de l'année prochaine l'actuel vice-président William Lai, 63 ans, qui s'est montré plus direct que Mme Tsai concernant les velléités indépendantistes de Taïwan. (Belga)