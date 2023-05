TC Charleroi - Un acquittement pour une tentative de meurtre sur sa compagne

Le 31 décembre 2021, la police est intervenue au sein d'un café sur la Grand Place de Beaumont (province de Hainaut). Selon le ministère public, la compagne de Friedrich S. a été victime de deux scènes de coups à l'intérieur de l'établissement. "Elle a été poussée contre un frigo à boissons et a eu la tête cognée à trois reprises contre une vitre. Quand elle est revenue sur place après avoir oublié son GSM, elle a été étranglée quand le prévenu s'est assis sur elle, à 'califourchon' pour l'étrangler de toutes ses forces. Elle s'est même sentie partir", avait précisé la substitute Garcez. Le sexagénaire contestait la tentative de meurtre, admettant "peut-être" un échange de coups avec la victime, décrite comme "hystérique" par ce dernier. Une peine de 5 ans de prison avait été requise par le parquet. Côté défense, un acquittement au bénéfice du doute était sollicité pour la tentative de meurtre et un sursis probatoire pour les coups et blessures reconnus par le prévenu. (Belga)