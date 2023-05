TC Liège - Les prévenus contestent les faits dans le dossier "Air cocaïne"

Entre septembre et décembre 2021, la police avait mis à jour des mouvements étranges à l'aéroport de Bierset, avec des allées et venues de véhicules emportant des caisses non contrôlées par la police ou la douane. Ces mouvements se déroulaient la nuit à l'occasion de déchargements de fret d'avions en provenance de Colombie, du Mexique ou du Panama. Une douzaine de prévenus sont concernés par les faits. Parmi eux se trouvent un superviseur et des ex-employés de sociétés sous-traitantes travaillant au déchargement des avions à Liège Airport. Le tribunal a débuté l'instruction d'audience et a entamé les interrogatoires des différents prévenus. Mais ceux-ci nient les faits qui leur sont reprochés. Ils contestent avoir perçu des sommes d'argent pour fermer les yeux. L'un d'eux, qui serait à la tête de l'organisation, affirme que l'enquête a été réalisée exclusivement à charge. "Les enquêteurs considèrent que j'ai tout organisé, alors ils ne m'ont jamais interrogé, alors que j'ai déjà purgé 17 mois de prison", a-t-il affirmé. Pour justifier d'importantes sommes d'argent retrouvées en sa possession, ce prévenu a prétendu jouer au poker. "Je joue des dans tripots, où on croise même des policiers, de grands restaurateurs et des avocats", a-t-il soutenu. L'avocat d'un autre prévenu a signalé que son client ignore quel acte positif de participation il lui est reproché après l'enquête réalisée et le renvoi devant le tribunal. (Belga)