Tour d'Italie - Geraint Thomas en rose après une nouvelle journée mouvementée: "C'est comme un feuilleton"

Thomas a expliqué comment la chute s'était déroulée, dans une descente pluvieuse à 70 kilomètres de l'arrivée. Alessandro Covi "est tombé près de moi, et je suis tombé sur lui, ce qui a soulagé ma chute. Il y a eu une réaction en chaîne ensuite. Je ne lui en veux pas, c'est pas de chance que le trio de tête au général était derrière lui à ce moment-là." L'équipe INEOS Grenadiers a été secouée: Geoghegan Hart a dû abandonner, et Sivakov a accumulé plusieurs minutes de retard. "Ce n'est jamais simple. Hier (mardi), tout le monde disait qu'on était les plus forts, à cinq dans le top-11. C'est le cyclisme. Il faut rester positif et avancer." Le maillot rose regrette l'abandon de son coéquipier, qui était troisième au classement général. "C'est une grande perte, Tao roulait bien. C'était notre arme secrète, pas si secrète. C'est triste, mais j'espère qu'il va bien." La stratégie ne change pas pour autant, et Thomas veut garder le maillot rose dans l'équipe. "C'est bon pour le moral", a-t-il commenté. "Nous allons évaluer la situation collectivement. Demain, nous repartons. Ce qui a été fait était très bon, nous avons une bonne cohésion donc nous devons continuer sur notre lancée." Une étape a priori calme attend le peloton jeudi, de Bra à Rivoli. "Cela devrait être pour l'échappée, mais on ne sait jamais", se méfie le Gallois. "Un grand Tour, c'est comme un feuilleton: il se passe toujours quelque chose", a-t-il conclu. (Belga)