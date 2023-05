Tour d'Italie - Le Britannique Tao Geoghegan Hart, troisième du classement général, abandonne la course

Alors que le peloton était dans une descente, sous la pluie, plusieurs coureurs ont perdu le contrôle de leur vélo dans un virage. Le maillot rose, Geraint Thomas, son coéquipier et compatriote Tao Geoghegan Hart, ont chuté ainsi que le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Geoghegan Hart, qui avait remporté le Tour d'Italie 2020 et occupait la troisième place du classement général, à 5 secondes de Thomas, a dû être évacué sur civière, vers l'ambulance. Quelques instants plus tard, l'Espagnol Oscar Rodriguez (Movistar) a également abandonné la course, à la suite d'une chute, une poignée de kilomètres plus loin. Il s'agit des neuvième et dixième coureurs à quitter la course mercredi après que huit coureurs n'ont pas pris le départ de Camaiore. Au total, 36 coureurs des 176 partants ont déjà abandonné, alors qu'il restera dix étapes après l'arrivée à Tortona. (Belga)