Tour d'Italie - Pas de fracture pour Fernando Gaviria, contusion rénale pour Oscar Rodriguez

Movistar a connu deux chutes importantes pendant l'étape qui reliait Camaiore à Tortona, sur 219 kilomètres. Dans la foulée de l'abandon de Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), Oscar Rodriguez a lui-même quitté la course après avoir pris de plein fouet un poteau alors qu'il avait perdu le contrôle de son vélo. Le coureur espagnol de 28 ans avait mis plusieurs minutes à se relever après le choc. "Oscar Rodriguez a une contusion rénale", a expliqué l'équipe espagnole, "mais son état général est bon. Il a reçu un diagnostic initial à l'hôpital de Tortona et a ensuite été transféré à l'hôpital de Novi Ligure. En principe, il y passera la nuit et une nouvelle évaluation sera effectuée demain." Fernando Gaviria a quant à lui chuté dans le final de la course, sans pouvoir disputer le sprint ensuite. Il est rentré au bus de l'équipe avec le bras posé sur la jambe, manifestement gêné. D'après Movistar, il "n'a pas de fracture. Il souffre de nombreuses blessures superficielles", néanmoins. L'équipe attend plus de précisions quant à son état et ne s'est pas exprimée quant à sa participation à la suite de la course. Le Colombien avait réussi à rallier la ligne d'arrivée et a été classé 122e, dans le même temps que le vainqueur du jour Pascal Ackermann. (Belga)