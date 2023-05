Tour d'Italie - Tao Geoghegan Hart "dévasté" de devoir abandonner sur une chute

À environ 70 kilomètres de l'arrivée à Tortona, Tao Geoghegan Hart a fait partie d'une chute de cinq coureurs qui a notamment emmené le leader du classement général Geraint Thomas et son dauphin slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ceux-ci sont repartis, mais Geoghegan Hart a dû être transporté sur civière, manifestement sous le choc. "Je suis dévasté que mon Giro se termine comme cela", a-t-il réagi en soirée sur les réseaux sociaux. "J'étais tellement excité par la suite de la course, et j'ai apprécié chaque minute de celle-ci. Au revoir, le Tour d'Italie." Le vainqueur de la Corsa Rosa en 2020 faisait partie de cinq coureurs de l'équipe INEOS Grenadiers rassemblés dans le top-11 du classement général au départ à Camaiore. Son coéquipier Pavel Sivakov était également membre de ce quintet de tête, 8e à 2:15 de Thomas. Le Français, qui a aussi été impliqué dans la chute, est reparti au contraire de Geoghegan Hart, mais avec des séquelles. "Il sera examiné par l'équipe médicale" d'INEOS Grenadiers, a annoncé l'équipe britannique. Sivakov a bouclé l'étape en solitaire, à 13:56 du vainqueur du jour, et chute à la 23e place du classement général. (Belga)