Un nouveau directeur général aux affaires médicales pour Vivalia

Alexandre Hebert prendra d'ici quelques semaines la succession du docteur Pascal Pierre, qui avait annoncé en décembre dernier son intention de céder son poste de directeur général aux affaires médicales de Vivalia. Le Conseil d'administration de l'intercommunale a approuvé la proposition unanime du jury ce mardi 16 mai, au terme d'une procédure de sélection à laquelle ont notamment participé des experts médicaux extérieurs à Vivalia. "Dans un souci de transparence, les présidents des Conseils Médicaux avaient été conviés par le gestionnaire à assister aux entretiens de recrutement des candidats sélectionnés", a fait savoir Vivalia. Âgé de 39 ans et domicilié en province de Liège, Alexandre Hebert exerçait depuis novembre 2021 les fonctions de directeur médical et médecin chef au CHR Sambre et Meuse, site Sambre. Cet anesthésiste également spécialisé en médecine d'urgence avait auparavant été chef de service adjoint des urgences et vice-président du conseil médical du CHR Verviers. La désignation du nouveau directeur général aux affaires médicales intervient dans un contexte particulier pour l'intercommunale, dont la demande de permis unique portant sur la construction d'un nouvel hôpital à Houdemont dans le cadre du plan Vivalia 2025 a essuyé un refus de l'administration en février dernier. Le recours introduit par l'intercommunale est toujours entre les mains du gouvernement wallon. (Belga)