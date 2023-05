Unanimité au parlement wallon pour un décret améliorant l'accès au logement des étudiants

Le texte, répondant à une proposition de la majorité PS-MR-Ecolo, permet l'activation des acteurs du logement social tout en stimulant des partenariats innovants, avec notamment l'ensemble des opérateurs immobiliers et les acteurs du monde académique. Concrètement, le décret voté ce mercredi autorisera les universités et les hautes écoles à mener des opérations de création et de prise en location de logements spécifiquement à destination des étudiants en Wallonie. "Ce texte permettra d'offrir des logements à la fois plus nombreux et plus accessibles à davantage d'étudiantes et étudiants", s'est félicité le chef de groupe socialiste au parlement régional, Laurent Devin. "Le prix au mètre carré d'un logement étudiant est trois fois plus élevé que les locations à titre de résidence principale en Wallonie. Par ce décret, on veut répondre à une véritable préoccupation des étudiants et de leurs parents", a ajouté Yves Evrard (MR). "Face à l'explosion des prix et au manque cruel de logements de qualité, créer et rénover du logement constitue un moyen essentiel de lutte contre la précarité étudiante", a enfin estimé le député Ecolo Rodrigue Demeuse. (Belga)