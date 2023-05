Verviers rend hommage à la militante féministe Marie Mineur

A cette occasion, des militantes ont lu des textes issus de sa correspondance ainsi que des articles de presse publiés dans le Mirabeau retraçant les grandes lignes de son combat politique pour l'émancipation de la classe prolétaire via l'éducation des plus jeunes et l'instruction des femmes dans le pays. Marie Mineur, qui est entrée à l'usine à 8 ans, était aussi à l'origine des premières fêtes laïques de la jeunesse de Wallonie. L'événement était rehaussé de la présence des élus locaux, mais aussi de la secrétaire régionale du Setca, Morgane Thomas, qui a pris la parole pour dénoncer les inégalités qui subsistent encore dans notre société actuelle. "On a honoré la mémoire de cette militante, qui était l'une des rares figures féminine du mouvement ouvrier belge qui luttait pour l'émancipation du prolétariat et l'instruction des femmes", a-t-elle d'abord rappelé. "Aujourd'hui encore, trop souvent les jeunes femmes rencontrent des difficultés à avoir une carrière professionnelle équivalente à celles des hommes, les employeurs préférant embaucher un homme plutôt qu'une femme, en âge de procréer, il existe par ailleurs toujours un écart salarial de 5 à 8% entre les hommes et les femmes", a encore regretté la représentante syndicale. La commémoration s'est achevée vers 17h15 avec le dépôt d'une gerbe de fleur devant le portrait de la Verviétoise, et sur le chant révolutionnaire de l'Internationale. (Belga)