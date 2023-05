Vias lance un projet pilote de "feux de courtoisie" pour les pompiers volontaires

Une fois contactés pour une intervention, les pompiers volontaires, de garde à domicile, doivent rejoindre la caserne le plus rapidement possible. Lors de ces déplacements, ils conduisent leur propre véhicule et son soumis au code de la route. Un gyrophare leur permettrait dès lors de faire savoir qu'ils sont en chemin pour une urgence. La courtoisie des autres usagers à leur égard devrait alors théoriquement leur permettre d'arriver plus vite à destination. L'étude a été lancée le 1er avril dans les zones de secours du Luxembourg, du Brabant wallon, de la Campine et de Flandre-Orientale. Au total, cinq volontaires par zone prennent part au projet pilote. Une autorisation fédérale spéciale a par ailleurs dû leur être délivrée, car l'utilisation d'un tel gyrophare est habituellement interdite dans la circulation. Une campagne ciblée est également menée auprès de la population des communes concernées pour expliquer la signification des gyrophares. L'expérimentation est conduite en deux temps. Depuis le 1er avril, les participants roulent sans feux de courtoisie. Ensuite, à partir du 1er août et jusque fin novembre, ils rouleront avec un gyrophare vert, mis à disposition par Vias. En comparant ces deux situations, l'étude permettra de déterminer l'impact des nouveaux feux sur le sentiment de sécurité et le temps de trajet des pompiers volontaires vers leur caserne, ainsi que le respect des autres usagers de la route à leur égard. (Belga)