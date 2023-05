Championnats flamands d'athlétisme - Rani Rosius améliore ses records personnels sur 100 et 200m à Gand

La finale du 100 m a été animée. Rosius a demandé un nouveau départ parce qu'elle entendait du bruit, mais le starter n'a pas accepté sa demande. La course a démarré et Rosius est restée dans son bloc. Les juges l'ont finalement autorisée, ainsi que deux autres concurrentes, à recommencer la course. Et avec succès, puisqu'elle a battu son record personnel. Elle est désormais deuxième au classement belge de tous les temps, une place qu'elle devait auparavant partager avec Cynthia Bolingo en 11.28. Le record de Belgique est détenu par Kim Gevaert en 11.04. Lors de sa quatrième course de la journée - qualifications comprises - Rosius a également signé un record personnel sur 200 m en 23.46, soit une amélioration de trois centièmes. "Une journée réussie, mais surtout une journée stressante", a déclaré Rosius. "Le record personnel du 100m, je l'ai réalisé sous le coup de la colère, parce que j'étais furieuse que le starter ait laissé la course commencer sans moi. Dans le 200 m, je savais que je pouvais battre mon record personnel, mais pas nécessairement aujourd'hui, avec trois courses déjà dans les jambes." La semaine dernière à Nairobi, Rosius a réalisé un super chrono de 11.08, mais le vent soufflait à 2,5m par seconde (la limite autorisée est de 2,0 m/s). "Cela m'a donné confiance. J'ai ce chrono dans les jambes et je suis sûre que je pourrai le refaire, même si c'est peut-être trop ambitieux pour cette année. J'espère simplement pouvoir courir un jour sous les 11.20", a avancé Rosius. (Belga)