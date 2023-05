Circuit de Wallonie - Jordi Meeus "très heureux" d'ouvrir son palmarès plus tôt que l'an dernier

"La neutralisation de la course pendant un long moment ne fut pas évidente à gérer, mais, après le nouveau départ, le rythme était très élevé et la course très disputée", a expliqué Jordi Meeus qui compte huit succès à son palmarès désormais. "Mon équipe a fait un très gros travail pour me protéger à l'avant. La dernière ligne droite a été un peu en freestyle mais j'avais encore de bonnes jambes et j'ai pu m'imposer. Le plan de l'équipe tournait autour de moi et ça a réussi. J'avoue que le fait que le parcours ait été raccourci de quelque 40 kilomètres était un peu à notre avantage. La neutralisation a changé la donne. Ce fut long et pas idéal, mais nous comprenons que la sécurité des coureurs et des personnes autour de la course soit la plus importante". L'an dernier, Meeus, vice-champion de Belgique, avait dû patienter jusqu'en septembre pour s'imposer pour la première fois, lors de la cinquième étape du Tour de Grande-Bretagne. Il avait également triomphé à la Primus Classic. "Je suis heureux de m'imposer plus tôt dans la saison. J'avais bien commencé la campagne, mais j'ai été ralenti par la maladie et des chutes pendant la période des classiques. J'ai ensuite beaucoup travaillé pour revenir au niveau." (Belga)