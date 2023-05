Circuit de Wallonie - Le Circuit de Wallonie à l'arrêt en raison d'un accident

(Belga) Un accident de la circulation s'est produit dans la région de Beaumont, sur la route du Circuit de Wallonie, jeudi peu après 15 heures. De nombreuses ambulances, dont celles de la course, sont intervenues sur place et la course a été neutralisée alors qu'il restait quelque 80 kilomètres à parcourir. Selon les premières informations, l'accident, dont les circonstances ne sont pas connues, impliquerait trois motos de la course et aurait fait quatre blessés.