Circuit de Wallonie - Timo Kielich: "Très content d'être à deux de l'équipe sur le podium"

"C'est bien sûr toujours mieux de gagner, mais ma troisième place est satisfaisante, nous sommes deux sur le podium avec Lionel Taminiaux, c'est un bon résultat", a expliqué Timo Kielich. "Jordi Meeus est un véritable sprinter et il était difficile de le devancer. Je signe une très bonne saison jusqu'ici. L'objectif était de disputer le sprint avec Lionel Taminiaux. On s'est un peu perdu dans le dernier kilomètre mais on a fini par se retrouver". Évoquant la longue neutralisation de la course, le coureur d'Alpecin-Deceuninck a concédé que le nouveau départ n'avait pas été facile. "Ce fut difficile de remettre les jambes en route. Mais j'espère surtout que tout va bien pour les personnes impliquées dans l'accident. C'est le plus important à mon sens. Une fois le nouveau départ donné, le rythme est progressivement revenu, tout le monde était frais. Nous avons roulé très vite, sur des routes larges et avec le vent favorable. La course est devenue nerveuse. Plusieurs équipes visaient une arrivée au sprint et les tentatives d'échappées n'ont pas pu se concrétiser". Timo Kielich disputera la Antwerp Port Epic le 21 mai, le GP Marcel Kint et le Tour du Limbourg. "Je pense aussi au championnat de Belgique mais il y aura d'autres favoris. Mais un championnat est toujours spécial. Nous viserons surtout la victoire avec Japser Philipsen". (Belga)