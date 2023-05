Circuit Mare Nostrum - Valentine Dumont 5e du 200m libre à Barcelone

Dumont a nagé en 1:58.71 en finale. La victoire est revenue à la Honkongaise Siobhan Haughey, vice-championne olympique du 100m et du 200m libre, en 1:55.56. Dumont s'était montrée plus rapide en séries, où elle avait signé un chrono de 1:58.57, à 65/100e de son récent record de Belgique (1:57.91). Mercredi, la Namuroise avait amélioré son record national du 400m libre, le portant de 4:09.41 à 4:08.81. Fleur Vermeiren a pris la 8e place de la finale B du 50m brasse en 32.87, elle qui dispose d'un record personnel en 30.70. Le circuit Mare Nostrum se compose de trois meetings. Celui de Canet-en-Roussillon s'est tenu le week-end passé. Celui de Monaco concluera le triptyque les 20 et 21 mai. (Belga)