Crise de l'accueil - Le collectif "Stop à la crise d'accueil" rencontrera lundi la secrétaire d'État De Moor

Cette rencontre représente "une lueur d'espoir" pour les demandeurs d'asile dans la rue, a déclaré le collectif "Stop à la crise de l'accueil". Ceux-ci "espèrent enfin voir leurs droits respectés et qu'ils n'auront plus à lutter dans la rue pour survivre". Les demandeurs d'asile avaient remis la semaine dernière une lettre ouverte au gouvernement fédéral et à la secrétaire d'État les enjoignant de les rencontrer. "Nous sommes heureux que la secrétaire d'État accepte de nous recevoir, mais nous attendons de voir si la rencontre aboutira à quelque chose de concret", a tempéré Ismaël, l'un des porte-parole des demandeurs d'asile. "Nous voulons obtenir une place d'hébergement et faire valoir les droits qui en découlent. Le plus urgent est qu'un toit soit offert à tous les demandeurs d'asile sans abri en Belgique", a-t-il ajouté. "Nous voulons que Mme De Moor nous propose des solutions réelles et immédiates", a embrayé Mohammed, un des squatteurs de l'immeuble. "Nous ne demandons pas la priorité, mais que tous les demandeurs d'asile puissent être sortis de la rue et des squats dans lesquels elle nous oblige à nous réfugier". Lors de la rencontre, le collectif "Stop à la crise de l'accueil" entend souligner que la crise de l'accueil est loin d'être terminée et que le nombre de personnes en attente d'une place d'accueil ne cesse d'augmenter. Selon les militants, plus de 3.000 personnes sont dans cette situation. (Belga)