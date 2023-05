La Deutsche Bank règle l'affaire Epstein pour 75 millions de dollars

"Grâce à cet accord, des dizaines de victimes de Jeffrey Epstein peuvent enfin tenter de rétablir leur confiance dans notre système, sachant que toutes les personnes et entités ayant facilité les abus sexuels et le trafic d'êtres humains d'Epstein seront enfin tenues pour responsables", a déclaré l'un des avocats. Le multimillionnaire, qui s'est suicidé en 2019, était client de la banque. Il encourait 45 ans de réclusion pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs. (Belga)